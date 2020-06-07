البث الحي
23:27

خارج النص- رواية "67" لـ صنع الله إبراهيم

سلطت حلقة (2020/6/7) من برنامج "خارج النص" الضوء على رواية "67" للكاتب المصري صنع الله إبراهيم الذي ولد عام 1937 بالقاهرة، وكان في شبابه يتبنى الأيديولوجيا الماركسية.
7/6/2020
المزيد من وثائقية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

المشاء- في الأخير كان الكاريكاتير.. مهماز أيقونة الكاريكاتير المغربي

25:37

المرصد – ترامب يقطع العلاقة مع منظمة الصحة والأخيرة تعلن تحالفا دوليا

21:55

عن السينما – سينما وودي آلن

24:14

نشرة الثامنة – نشرتكم (2020/5/22)

23:46