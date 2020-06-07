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23:27
خارج النص- رواية "67" لـ صنع الله إبراهيم
سلطت حلقة (2020/6/7) من برنامج "خارج النص" الضوء على رواية "67" للكاتب المصري صنع الله إبراهيم الذي ولد عام 1937 بالقاهرة، وكان في شبابه يتبنى الأيديولوجيا الماركسية.
7/6/2020
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