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جداريات تخلد ذكرى جورج فلويد والقضية التي يرمز إليها

تشهد شوارع وسط مدينة مينيابوليس انتشارا كبيرا لجداريات أراد رساموها من خلالها المساهمة في الاحتجاجات، وتخليد ذكرى جورج فلويد والقضية التي يرمز إليها. تقرير: أحمد هزيم تاريخ البث:2020/6/7
7/6/2020
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