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02:54
"جائزة الأمل" لمكافحة كورونا في المغرب
أطلق ناشطان في المجال التطوعي في المغرب مسابقة أفضل مبادرة مغربية لمقاومة تداعيات أزمة كورونا تحت اسم "جائزة الأمل". تقرير: المختار العبلاوي تاريخ البث:2020/6/7
7/6/2020
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