البث الحي
03:47

بعد هزيمة حفتر.. السيسي يعلن مبادرة سياسية بشأن ليبيا

أعلن عبد الفتاح السيسي عن اتفاق مع عقيلة صالح وخليفة حفتر بشأن مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك بعد الهزائم التي مني بها حفتر في الغرب الليبي. تقرير: فاطمة التريكي تاريخ البث:2020/6/6
7/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مرآة الصحافة الأولى 2020/6/9

07:14

رسامون حول العالم يوثقون قضية جورج فلويد برسم صورته على جدران مدنهم

01:23

قصف لطائرات تابعة لحفتر يوقع قتلى مدنيين في سرت

02:13

فيديو يظهر ضباط إماراتيين يقومون بتدريب مقاتلين ليبيين على استخدام منظومة "بانتسير" الروسية

01:26