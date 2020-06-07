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بعد هزيمة حفتر.. السيسي يعلن مبادرة سياسية بشأن ليبيا

أعلن عبد الفتاح السيسي عن اتفاق مع عقيلة صالح وخليفة حفتر بشأن مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك بعد الهزائم التي مني بها حفتر في الغرب الليبي. تقرير: فاطمة التريكي تاريخ البث:2020/6/6