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بالخرائط والصور.. تعرف على الأهمية الإستراتيجية لسرت الليبية وقاعدة الجفرة

تكمن أهمية مدينة سرت الواقعة وسط الساحل الليبي في كونها تفتح الطريق باتجاه منطقة الهلال النفطية الإستراتيجية في شرق البلاد. تقرير: عبد القادر عراضة تاريخ البث: 2020/6/7
6/6/2020
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