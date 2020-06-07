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النشرة الاقتصادية الأولى 2020/6/7

انخفضت قيمة صادرات السعودية من النفط بنحو 22% في الربع الأول من هذا العام، وهبطت قيمة صادرات النفط بأحد عشر مليار دولار مقارنة بالربع الأول من العام الماضي فبلغت أربعين مليارا.