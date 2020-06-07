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الحصاد- ليبيا.. مبادرة المهزوم

ناقشت إيمان عياد في ملف "الحصاد" ما رشح عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس برلمان طبرق عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر من طرح لمبادرة حل تبدأ بوقف قريب لإطلاق نار. تاريخ البث:2020/6/6
7/6/2020
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