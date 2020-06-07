19:20

الحصاد – الولايات المتحدة.. احتجاجات وانتقادات

بحث حسن جمّول في الملف الثاني من “الحصاد” مسار الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل جورج فلويد، على ضوء تجدّدها في واشنطن وغيرها من المدن الأميركية. تاريخ البث: 2020/6/6