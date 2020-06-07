02:13

احتجاجات في واشنطن ومدن أميركية ضد عنف الشرطة

نددت احتجاجات في واشنطن ومدن أميركية بعنف الشرطة وطالبت بإصلاح نظام العدالة، وجاءت المظاهرة في إطار احتجاجات مستمرة تطالب بالعدالة لجورج فلويد. تقرير: وجد وقفي تاريخ البث:2020/6/7