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احتجاجات في بريطانيا تندد بالعنصرية الممنهجة ضد الأقليات العرقية

تظاهر آلاف البريطانيين أمام ساحة البرلمان تضامنا مع حركة الاحتجاجات بالولايات المتحدة، منددين بما وصفوها بالعنصرية الممنهجة ضد الأقليات العرقية. تقرير: محمد المدهون تاريخ البث:2020/6/7