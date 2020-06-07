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إسبانيا.. تقدم تدريجي في تخفيف إجراءات حالة الطوارئ الصحية

تتقدم إسبانيا تدريجيا في تخفيف إجراءات حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد، متجهة نحو ما سمتها الحكومة "الحياة الطبيعية الجديدة". تقرير: أيمن الزبير تاريخ البث:2020/6/7