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أطعمة مفيدة لحرق دهون البطن والخصر

يقدم خبراء التغذية نصائح للتخلص من دهون البطن تتمثل في تناول بعض المأكولات والمشروبات التي قد تساعد في الحد من هذه الدهون، التقرير يستعرض أبرزها. تاريخ البث:2020/6/7