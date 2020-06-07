03:13

أخطاء شائعة في غسيل الملابس.. تجنبيها

بعض ربات المنزل يشتكين من مشاكل الغسيل المتعددة رغم استخدامهن أقوى أنواع المنظفات، التقرير يستعرض الأخطاء الشائعة في الغسيل، وكيفية التغلب عليها. تقديم: سميرة الكيلاني تاريخ البث:2020/6/7