البث الحي
03:13

أخطاء شائعة في غسيل الملابس.. تجنبيها

بعض ربات المنزل يشتكين من مشاكل الغسيل المتعددة رغم استخدامهن أقوى أنواع المنظفات، التقرير يستعرض الأخطاء الشائعة في الغسيل، وكيفية التغلب عليها. تقديم: سميرة الكيلاني تاريخ البث:2020/6/7
7/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مرآة الصحافة الأولى 2020/6/9

07:14

رسامون حول العالم يوثقون قضية جورج فلويد برسم صورته على جدران مدنهم

01:23

قصف لطائرات تابعة لحفتر يوقع قتلى مدنيين في سرت

02:13

فيديو يظهر ضباط إماراتيين يقومون بتدريب مقاتلين ليبيين على استخدام منظومة "بانتسير" الروسية

01:26