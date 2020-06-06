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نيويورك.. توقيف شرطيين عن العمل بسبب إصابة رجل مسن

أوقفت سلطات نيويورك اثنين من رجال الشرطة عن العمل بعد تسببهما في إصابة رجل مسن بجروح خطيرة.