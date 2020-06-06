22:59

نشرة الثامنة "نشرتكم" – 2020/6/6

الثامنة "نشرتكم" (2020/6/6) الضوء على التفاعل الواسع للنشطاء الليبيين والعرب مع التطورات الميدانية غربي ليبيا وتقدم قوات الوفاق على حساب قوات حفتر. تقديم: سفيان ثابت