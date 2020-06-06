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نزاع مستمر.. الحدود الشرقية للسودان مع إثيوبيا

تمتد حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا لأكثر من 720 كيلومترا، وتتهم السلطات السودانية من تصفها بالمليشيات الإثيوبية بالسيطرة على مساحة تفوق 3000 كيلومتر مربع. تقرير: أحمد الرهيد تاريخ البث: /2020/6/6
6/6/2020
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