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من واشنطن – كيف ينظر العالم للاحتجاجات الأميركية؟

تساءلت حلقة (2020/6/5) من برنامج "من واشنطن" عن تداعيات الاحتجاجات في الولايات المتحدة على السياسة الخارجية الأميركية مع خصومها كالصين وإيران وروسيا. تقديم: عبد الرحيم فقراء