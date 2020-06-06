البث الحي
02:56

مع الشيف لبنى وردة.. طريقة مميزة لتحضير "نودلز الكوسة بالروبيان"

قدمت الشيف لبنى وردة طريقة مميزة لتحضير "نودلز الكوسة بالروبيان"، وهي وجبة جيدة لمن يتبعون حمية غذائية، لعدم احتوائها على نسبة عالية من النشويات. إعداد: لبنى وردة تاريخ البث: 2020/6/6
6/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مرآة الصحافة الأولى 2020/6/9

07:14

رسامون حول العالم يوثقون قضية جورج فلويد برسم صورته على جدران مدنهم

01:23

قصف لطائرات تابعة لحفتر يوقع قتلى مدنيين في سرت

02:13

فيديو يظهر ضباط إماراتيين يقومون بتدريب مقاتلين ليبيين على استخدام منظومة "بانتسير" الروسية

01:26