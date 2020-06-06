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مع الشيف لبنى وردة.. طريقة مميزة لتحضير "نودلز الكوسة بالروبيان"

قدمت الشيف لبنى وردة طريقة مميزة لتحضير "نودلز الكوسة بالروبيان"، وهي وجبة جيدة لمن يتبعون حمية غذائية، لعدم احتوائها على نسبة عالية من النشويات. إعداد: لبنى وردة تاريخ البث: 2020/6/6