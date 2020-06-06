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مدينة ترهونة بيد مقاتلي قوات الوفاق

حققت الحكومة الشرعية في طرابلس ضربة عسكرية وتمكنت من السيطرة على مدينة ترهونة أكبر معقل لقوات حفتر في الغرب الليبي وطردها منها. تقرير: ناصر شديد تاريخ البث: 2020/6/6