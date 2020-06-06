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27:11

ما وراء الخبر- كيف هُزم حفتر؟ وما فرص مبادرة السيسي لإنقاذه؟

ناقش برنامج "ما وراء الخبر" في حلقة (2020/6/6) الأسباب التي أدت إلى الهزيمة المدوية لحفتر بغرب ليبيا، وفرص نجاح المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري لإنقاذه.

ه؟

6/6/2020
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