البث الحي
02:28

"حياة السود مهمة".. اسم جديد للشارع المؤدي إلى البيت الأبيض

أمرت عمادة مدينة واشنطن بتغيير اسم الشارع المؤدي إلى البيت الأبيض وتسميته باسم "حياة السود مهمة". تقرير: مراد هاشم تاريخ البث: 2020/6/6
5/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مرآة الصحافة الأولى 2020/6/9

07:14

رسامون حول العالم يوثقون قضية جورج فلويد برسم صورته على جدران مدنهم

01:23

قصف لطائرات تابعة لحفتر يوقع قتلى مدنيين في سرت

02:13

فيديو يظهر ضباط إماراتيين يقومون بتدريب مقاتلين ليبيين على استخدام منظومة "بانتسير" الروسية

01:26