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حكومة الوفاق تبسط السيطرة على شمال غربي ليبيا

تستمر احتفالات الليبيين في طرابلس ومدن غربي البلاد بفشل محاولة اللواء المتقاعد خليفة حفتر -بعد أكثر من عام- الاستيلاء على الحكم بالقوة. تقرير: ناصر آيت طاهر تاريخ البث: 2020/6/5