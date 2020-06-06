search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
مدونات
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
04:13
حصار قطر.. حرب إعلامية عمادها "الذباب الإلكتروني"
ترافق حصار قطر مع شن دول الحصار حربا إعلامية عمادها جيوش "الذباب الإلكتروني"، وأشهر أسلحتها اختلاق الأخبار الكاذبة وتزييف الوثائق والإساءات الشخصية. تقرير: ماجد عبد الهادي تاريخ البث: 2020/6/6
6/6/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من البرامج
مرآة الصحافة الأولى 2020/6/9
رسامون حول العالم يوثقون قضية جورج فلويد برسم صورته على جدران مدنهم
قصف لطائرات تابعة لحفتر يوقع قتلى مدنيين في سرت
فيديو يظهر ضباط إماراتيين يقومون بتدريب مقاتلين ليبيين على استخدام منظومة "بانتسير" الروسية
الأكثر قراءة
أردوغان يتباحث مع ترامب وروسيا تبلور موقفها.. "الوفاق" تتقدم نحو سرت وأعيان وكتائب يجددون تأييدهم لطرابلس
أثيوبيا تتحدى.. والسيسي يهرب من سد النهضة إلى حرب "هوليودية" في ليبيا
أعلى 15 لغة برمجة من حيث الرواتب وكيف تتعلمها مجانا من منزلك؟
مع اقتراب معركة الحسم في سرت.. كتائب بالجنوب الليبي تدعم حكومة الوفاق وحراك دولي لوقف القتال
مقاطع حول هذه القصة
مرآة الصحافة الأولى 2020/6/9
play
07:14
رسامون حول العالم يوثقون قضية جورج فلويد برسم صورته على جدران مدنهم
play
01:23
قصف لطائرات تابعة لحفتر يوقع قتلى مدنيين في سرت
play
02:13
فيديو يظهر ضباط إماراتيين يقومون بتدريب مقاتلين ليبيين على استخدام منظومة "بانتسير" الروسية
play
01:26