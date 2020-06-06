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حصار قطر.. حرب إعلامية عمادها "الذباب الإلكتروني"

ترافق حصار قطر مع شن دول الحصار حربا إعلامية عمادها جيوش "الذباب الإلكتروني"، وأشهر أسلحتها اختلاق الأخبار الكاذبة وتزييف الوثائق والإساءات الشخصية. تقرير: ماجد عبد الهادي تاريخ البث: 2020/6/6
6/6/2020
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