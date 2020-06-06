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03:02
تواصل الاحتجاجات بأميركا بعد مقتل فلويد
ككرة الثلج، تدحرجت المظاهرات في الولايات الأميركية المتحدة، بعد مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة. تقرير: عزيز المرنيسي تاريخ البث:2020/6/6
6/6/2020
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