06:20

النشرة الاقتصادية الثانية – 2020/6/6

تكبدت عقود الذهب الفورية خسائر بنحو 2% بنهاية أسبوع التداول الماضي، وهبط سعر أوقية الذهب لنحو 1679 دولارا مسجلا أكبر خسائر أسبوعية منذ شهرين. تقديم: يوسف خطاب تاريخ البث: 2020/6/6