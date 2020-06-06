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النشرة الاقتصادية الأولى (2020/6/6)

أغلقت أسعار النفط عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وسط توقعات بتمديد اتفاق خفض الإنتاج، وسجلت عقود خام برنت تسليم أغسطس/آب المقبل مكاسب قاربت 20% خلال الأسبوع الماضي. تاريخ البث: 2020/6/6