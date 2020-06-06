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العمل من المنزل.. نقاط إيجابية وتداعيات سلبية

يتيح العمل من المنزل إمكانية توظيف أفضل المهارات والمكانات الوظيفية بأقل التكاليف، وكذلك توفير نفقات البنية التحتية والمصروفات الإنتاجية. تقرير: محمد فاوي/ قراءة: محمد رمال تاريخ البث: 2020/6/6