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الحصاد – ليبيا.. هزائم حفتر تتوالى

تابعت غادة عويس في الملف الثاني من "الحصاد" سلسلة هزائم حفتر في غربي ليبيا، وسيطرة قوات الوفاق على ترهونة وكامل المناطق الحيوية. تاريخ البث: 2020/6/5