البث الحي
01:39

الأزمة الليبية.. مسار استعادة السيطرة على الغرب

بدأ انقلاب موازين المعارك في الغرب الليبي عند إعلان حكومة الوفاق في 25 مارس/آذار الماضي انطلاق عملية "عاصفة السلام" للرد على القصف المستمر من قوات حفتر. تاريخ البث: 2020/6/6
6/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مرآة الصحافة الأولى 2020/6/9

07:14

رسامون حول العالم يوثقون قضية جورج فلويد برسم صورته على جدران مدنهم

01:23

قصف لطائرات تابعة لحفتر يوقع قتلى مدنيين في سرت

02:13

فيديو يظهر ضباط إماراتيين يقومون بتدريب مقاتلين ليبيين على استخدام منظومة "بانتسير" الروسية

01:26