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الأزمة الليبية.. مسار استعادة السيطرة على الغرب

بدأ انقلاب موازين المعارك في الغرب الليبي عند إعلان حكومة الوفاق في 25 مارس/آذار الماضي انطلاق عملية "عاصفة السلام" للرد على القصف المستمر من قوات حفتر. تاريخ البث: 2020/6/6