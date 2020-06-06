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استشهاد إياد حلاق يؤكد تفاقم عنصرية الاحتلال الإسرائيلي

احتل الشاب الفلسطيني إياد حلاق المركز الثاني في استطلاع شخصية الأسبوع الذي أجراه برنامج “سباق الأخبار” على مدى ثلاثة أيام. تقرير: مصطفى أزريد تاريخ البث:2020/6/6

 

 

6/6/2020
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