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إيران.. تنسيق مراكز المسنين مع وزارة الصحة لمواجهة كورونا

توجهت الانظار خلال مرحلة تفشي فيروس كورونا إلى دور المسنين، وقد نسقت مراكز المسنين في إيران مع وزارة الصحة لمنع تفشي الفيروس. تقرير: نور الدين الدغير تاريخ البث: 2020/6/6
6/6/2020
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