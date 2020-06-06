01:57

أوضاع إنسانية صعبة يعيشها النازحون السوريون

يعيش النازحون السوريون في مخيمات الشمال أوضاعا إنسانية صعبة في ظل غياب أساسيات الحياة ونقص المياه التي تجبر الأهالي على اللجوء إلى بدائل غير صحية لغياب الدعم. تقرير: محمد الجزائري تاريخ البث: 2020/6/6