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آلاف في حقول "الذهب الأسود" بالعراق يخسرون وظائفهم

آلاف في حقول "الذهب الأسود" بالعراق يخسرون وظائفهم
6/6/2020
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