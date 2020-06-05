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نشرة الثامنة – نشرتكم (2020/6/5)

سلطت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/5) الضوء على التفاعل الواسع للمغردين القطريين والعرب مع الذكرى الثالثة لحصار قطر من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين. تقديم سفيان ثابت