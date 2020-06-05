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مسجد كامبريدج.. تحفة معمارية وصديق للبيئة في بريطانيا

مبادرات المساجد الصديقة للبيئة تهدف إلى جعلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ويعد مسجد كامبريدج متوافقا مع مقتضيات الحفاظ على البيئة مع التمسك بخصوصيات العمران الإسلامي. تاريخ البث:2020/6/5
5/6/2020
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epaselect epa08459173 US President Donald J. Trump poses with a bible outside St. John’s Episcopal Church after delivering remarks in the Rose Garden at the White House in Washington, DC, USA, 01 June 2020. Trump addressed the nationwide protests following the death of George Floyd in police custody. EPA-EFE/SHAWN THEW
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