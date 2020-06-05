02:32

مسجد كامبريدج.. تحفة معمارية وصديق للبيئة في بريطانيا

مبادرات المساجد الصديقة للبيئة تهدف إلى جعلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ويعد مسجد كامبريدج متوافقا مع مقتضيات الحفاظ على البيئة مع التمسك بخصوصيات العمران الإسلامي. تاريخ البث:2020/6/5