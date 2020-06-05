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ما وراء الخبر- بعد تلاحق هزائم حفتر.. ما موقف داعميه؟

ناقشت حلقة (2020/6/5) من برنامج "ما وراء الخبر" تطورات مواقف القوى الإقليمية والدولية من الأزمة الليبية في ضوء الهزائم المتوالية لقوات خليفة حفتر أمام قوات حكومة الوفاق. تقديم: إلسي أبي عاصي
5/6/2020
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