search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
مدونات
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
27:05
ما وراء الخبر- بعد تلاحق هزائم حفتر.. ما موقف داعميه؟
ناقشت حلقة (2020/6/5) من برنامج "ما وراء الخبر" تطورات مواقف القوى الإقليمية والدولية من الأزمة الليبية في ضوء الهزائم المتوالية لقوات خليفة حفتر أمام قوات حكومة الوفاق. تقديم: إلسي أبي عاصي
5/6/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حوارية
نيويورك.. توقيف شرطيين عن العمل بسبب إصابة رجل مسن
من واشنطن – كيف ينظر العالم للاحتجاجات الأميركية؟
كيف باتت صورة الولايات المتحدة أمام أنظار العالم بعد الاحتجاجات الأخيرة؟
وزير الخارجية القطري: حريصون على وحدة مجلس التعاون رغم دوره السلبي بداية الحصار
الأكثر قراءة
حفتر يخسر قاعدة الجفرة.. قوات الوفاق تدخل سرت وتواصل التقدم شرقا
تشمل وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات.. السيسي يعلن مع حفتر وصالح مبادرة سياسية بشأن ليبيا
"كو كلوكس كلان".. حين غضت أميركا الطرف عن أخطر منظمة لقتل السود!
9 أمور تجعلك تشيخ قبل الأوان
مقاطع حول هذه القصة
نيويورك.. توقيف شرطيين عن العمل بسبب إصابة رجل مسن
play
02:18
من واشنطن – كيف ينظر العالم للاحتجاجات الأميركية؟
play
49:29
لقاء اليوم- مع وزير الخارجية القطري الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل ثاني
play
25:07
نشرة الثامنة – نشرتكم (2020/6/5)
play
25:24