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لبنان.. محلات الصيرفة تعود للعمل بعد شهر من الإضراب

عاد أصحاب محلات الصيرفة في لبنان للعمل بعد إضراب استمر نحو شهر، وذلك وفق آلية جرى الاتفاق عليها مع الحكومة والبنك المركزي. تقرير: جوني طانيوس تاريخ البث: 2020/6/5