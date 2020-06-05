البث الحي
02:22

لبنان.. محلات الصيرفة تعود للعمل بعد شهر من الإضراب

عاد أصحاب محلات الصيرفة في لبنان للعمل بعد إضراب استمر نحو شهر، وذلك وفق آلية جرى الاتفاق عليها مع الحكومة والبنك المركزي. تقرير: جوني طانيوس تاريخ البث: 2020/6/5
5/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

عودة الحياة لطبيعتها في الأردن بعد ثلاثة أشهر من الحظر بسبب كورونا

02:17

النشرة الاقتصادية الثانية – 2020/6/6

06:20

مرآة الصحافة الثانية (2020/6/6)

20:34

النشرة الاقتصادية الأولى (2020/6/6)

03:21