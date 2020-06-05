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قوات الوفاق تواصل التقدم نحو ترهونة

واصلت قوات الوفاق تقدمها إلى المدخل الغربي لمدينة ترهونة، حيث أكد قادة من هذه القوات أنهم يجهزون لاقتحام ترهونة والسيطرة عليها. تقرير: أحمد خليفة تاريخ البث: 2020/6/5