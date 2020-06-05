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في ذكرى النكسة.. القضية الفلسطينية تعيش أصعب مراحلها

تحل الذكرى 53 لنكسة يونيو/حزيران في وقت تعيش فيه القضية الفلسطينية أصعب مراحلها، مع استمرار التهديد الإسرائيلي بتنفيذ خطة ضم الأراضي وفرض السيادة عليها. تقرير: سمير أبو شمالة تاريخ البث:2020/6/5