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فوق السلطة- 184 ترامب البابا والجنرال

تناولت حلقة (2020/6/5) من برنامج "فوق السلطة" مواضيعها في العناوين التالية: أميركا، عسكر على "مين يا بوليس"؟ لماذا أهدت الهند الطفلة جيوتي مرحاضا؟ جماهير الكرة من المدرجات للسطوح. تقديم: نزيه الأحدب