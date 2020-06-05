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سيناريوهات-مسار وتداعيات الاحتجاجات الأميركية

ناقشت حلقة “سيناريوهات” (2020/4/6) مسار وتداعيات الاحتجاجات غير المسبوقة في أميركا ضد العنصرية وعنف الشرطة في عدة مدن أميركية. تاريخ البث: 2020/6/4