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حكومة الوفاق الليبية تعلن سيطرة قواتها الكاملة على مدينة ترهونة

أكد صلاح النمروش وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الليبية سيطرة قواته على مدينة ترهونة، آخرِ معاقل قوات حفتر في الغرب الليبي. تقرير: نادين الديماسي تاريخ البث:2020/6/5