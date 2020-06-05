05:47

ثلاثة أعوام على حصار قطر.. الذرائع وواقع الحال

ثلاث سنوات مرت على حصار دولة قطر، اتسم فيها سلوك الدول المحاصرة بالعدوانية التي قد ترقى إلى إرهاب الدولة كما يرى مراقبون. تقرير: فوزي بشرى تاريخ البث:2020/6/5