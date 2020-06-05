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تواصل الاحتجاجات على مقتل فلويد في مدينة أتلانتا

تتواصل الاحتجاجات في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية على مقتل جورج فلويد، وجاب المتظاهرون شوارع المدينة مطالبين بالعدالة. تقرير: بيسان أبو كويك تاريخ البث:2020/6/5