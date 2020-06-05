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بعد مقتل فلويد.. إلى أين تتجه أميركا؟

لليوم العاشر على التوالي، تتجدد الاحتجاجات في كبريات المدن الأميركية، وقد فَتَح قتل جورج فلويد الباب واسعا للتعبير عن أوجاع الولايات المتحدة. تقرير: ناصر آيت طاهر تاريخ البث: 2020/6/4