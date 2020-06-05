03:54

بدون كمامة.. فضل الكرم ونقائصه

الكرم سمة العرب المتوارثة منذ القدم، وفيه ضربت الأمثال وقيلت الأشعار، وإن اختلفت التفاصيل من منطقة لأخرى، الدكتور محمد العوضي في "بدون كمامة" يتحدث عن فضل الكرم ونقائصه. تاريخ البث:2020/6/5