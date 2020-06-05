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بالفيديو.. مراسم تأبين جورج فلويد

شارك آلاف المحتجين في نيويورك في مراسم تأبين جورج فلويد التي أقيمت في حي بروكلين، حيث يعيش شقيقه تيرنس فلويد وعدد من أفراد العائلة الذين حضروا أيضا مراسم التأبين. تقرير: مراد هاشم تاريخ البث:2020/6/5