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النشرة الاقتصادية الثانية – 2020/6/5

تجتمع "أوبك بلس" السبت لبحث تمديد تخفيضات قياسية لإنتاج النفط، وقال مصدران بالمجموعة إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات حتى نهاية يوليو/تموز القادم. تقديم: نديم الملاح تاريخ البث: 2020/6/5
5/6/2020
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