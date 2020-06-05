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النشرة الاقتصادية الثانية – 2020/6/5

تجتمع "أوبك بلس" السبت لبحث تمديد تخفيضات قياسية لإنتاج النفط، وقال مصدران بالمجموعة إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات حتى نهاية يوليو/تموز القادم. تقديم: نديم الملاح تاريخ البث: 2020/6/5