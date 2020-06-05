24:56

الحصاد–استمرار الاحتجاجات في كبريات المدن الأميركية

تابع زين العابدين توفيق في الملف الثاني من “الحصاد” دلالاتِ استمرار الاحتجاجات في كبريات المدن الأميركية، على مقتل مواطن من أصول أفريقية. تاريخ البث: 2020/6/4