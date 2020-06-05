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الحجرِ الصحي الموجه يدخل مراحله الأخيرة في تونس

تستعيد تونس نسق حياتها العادي، مع دخولِ الحجرِ الصحي الموجه مراحله الأخيرة، وهي خطوة تتسم بكثير من الحذر، لا سيما مع اقتراب موعد فتح الحدود الجوية والبحرية. تقرير: ميساء الفطناسي تاريخ البث:2020/6/5